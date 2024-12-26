Боец СВО в Волгоградской области перевел мошенникам 8,5 млн руб, продав авто

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Сумму в 8,5 миллиона рублей после продажи машины перевел мошенникам боец спецоперации в Волгоградской области. Как сообщили в МВД, злоумышленников уже задержали. По данным правоохранителей они убедили военного отправить средства на так называемый «безопасный счет». Помимо продажи автомобиля, потерпевший взял кредит.
«Несмотря на то, что аферисты пытались пустить по ложному следу оперативников, полицейские установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории г. Самары», — пояснили в региональном главке МВД.
У задержанных изъяли мобильники, банковские карты и записи с движением средств на сумму порядка 180 миллионов рублей. Фигурантов отправили в Урюпинск. Два злоумышленника под стражей. Остальных обязали явиться по первому требованию.
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