Названо условие для избавления России от телефонных мошенников

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Россия разберется с мошенниками на Украине, наведя порядок в республике, написал в соцсетях дизайнер Артемий Лебедев, рассуждая об участившихся звонках от аферистов.
«Когда мы обратно возьмем Украину и наведем там порядок, естественно, со всеми этими телефонными мошенниками разберемся, если они не успеют сбежать в Канаду», — заключил он.Перед этим стало известно, что в подмосковной Лобне задержали курьера, подозреваемого в связи с мошенниками. С 34-летним жителем столицы сейчас разбираются правоохранители. Известно, что задержанный причастен к двум аналогичным эпизодам. Ущерб составляет более миллиона рублей. Другие участники аферы разыскиваются.
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