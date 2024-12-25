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Названо условие для избавления России от телефонных мошенников

Лебедев: РФ разберется с телефонными мошенниками, наведя порядок на Украине
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Россия разберется с мошенниками на Украине, наведя порядок в республике, написал в соцсетях дизайнер Артемий Лебедев, рассуждая об участившихся звонках от аферистов.


«Когда мы обратно возьмем Украину и наведем там порядок, естественно, со всеми этими телефонными мошенниками разберемся, если они не успеют сбежать в Канаду», — заключил он.
Перед этим стало известно, что в подмосковной Лобне задержали курьера, подозреваемого в связи с мошенниками. С 34-летним жителем столицы сейчас разбираются правоохранители. Известно, что задержанный причастен к двум аналогичным эпизодам. Ущерб составляет более миллиона рублей. Другие участники аферы разыскиваются.

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#мир
#россия
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Вручение Премии ЦФО в области литературы и искусства состоялось в Москве
25 декабря 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

Торжественная церемония вручения Премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства прошла в столице. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щёголева, принявшего участие в мероприятии.
Премия вручалась за воссоздание и популяризацию литературы среди детей и юношества, а также за популяризацию древнерусского исторического наследия.

Кроме того, вручались благодарственные письма за вклад в музейное дело и просвещение молодого поколения, за создание различных тематических проектов и их реализацию.

Перед этим стало известно об открытии в подмосковном Подольске стелы «Город трудовой доблести» у административного здания.

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#мир
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#новости
#литература
#искусство
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик Ильин: 31 декабря в Москве ожидается до +2 градусов
25 декабря 2024, 20:54

Фото: iStock/Olga Nazarova

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве будет температура выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в последний день этого года ожидается до +2 градусов, под утро 1 января — похолодает до -4.
Он также спрогнозировал теплые дни и на этой неделе.
«До конца года ничего яркого ожидать не стоит. Преимущественно облачная погода. В четверг облачно с прояснениями, без осадков, в остальные дни небольшие осадки. Температура днем 2...-3 °С, ночью 1...-4 °С, ветер переменных направлений», — поделился метеоролог в беседе с RT.
В то же время далеко не по всей России ожидаются такие теплые дни. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе температура опустилась до -20 градусов мороза. Из-за резкого похолодания деревья в Кемерово покрылись толстым слоем льда.

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Семейный эксперт Жгутова раскритиковала излишние траты к Новому году
25 декабря 2024, 20:51

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Излишние траты к Новому году чаще всего оказываются импульсивными, когда люди скупают множество вещей со скидками, а потом они становятся ненужными. Об этом заявила эксперт семейной политики Элина Жгутова. По ее словам, на подарок тоже не стоит слишком много тратиться, так как это его ценность заключается в хлопотах вокруг него, а не в стоимости.
Эксперт подчеркнула, что также неуместны широкие празднования в связи с проведением СВО.
«Создается впечатление, что у нас есть повод праздновать победу. Салют — это все-таки прямая ассоциация с победами. Кроме того, в районах, куда залетают вражеские дроны, эти взрывы могут создать ненужную панику», — посетовала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время фейерверки уже вошли в повседневную жизнь многих россиян. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области поймали подростка, который бросил зажженную петарду в подъезд. Нарушителем оказался пятиклассник, который решил выделиться перед друзьями.
«По словам самого мальчика, пиротехнику он взял без разрешения из коробки, которую купила мама для празднования Нового года, и таким способом решил похвастаться перед сверстниками», — пишет издание.
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#сво
#ветеринар
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Эксперт рассказал, как удалось выжить потерпевшим крушение в Актау
Эксперт Романов: места в хвосте самолета повышают шансы выжить при катастрофе
25 декабря 2024, 20:47

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Места в хвосте самолета повышают шансы на выживание при авиакатастрофе. Об этом заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя крушение самолета в Казахстане. По его словам, кресла в конце салона являются более безопасными.
«Такой вывод можно сделать из практики. При жесткой посадке происходит смещение кресел вперед. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми», — объяснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Романов подчеркнул, что бывали и обратные случаи, когда люди с задних рядов погибали при жесткой посадке из-за пожара и задымления. Однако, добавил специалист в разговоре с RT, по общемировой статистике именно места в хвосте самолета являются наиболее безопасными.
«Это математическая модель, когда посадка производилась с большим креном и со скольжением, поэтому после взрыва передняя часть поехала, а задняя по инерции отлетела и развалилась. В задней части обычно спасаются пассажиры. Есть такая мировая статистика», — объяснил Романов.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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#эксперт
#пассажиры
#статистика
#люди
#крушение
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Юрист объяснила, чем может грозить России разрешение на многоженство
Юрист Черепанова: снятие запрета на многоженство может привести к смуте
25 декабря 2024, 20:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Снятие запрета на многоженство в России может привести к смуте в обществе. Об этом заявил юрист Анна Черепанова. По ее словам, следующим шагом мог бы стать отказ мусульман соблюдать законы страны.
«Это очень скользкая дорожка, которая несомненно бы привела к смуте в российском обществе. Если следовать логике, то следующим шагам был бы отказ мусульман следовать российским законам. Что дальше? Нарушение статей Уголовного кодекса», — пояснила юрист в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт добавила, что раньше в России существовала уголовная статья за двоеженство и многоженство под номер 235 УК, которая впоследствии была декриминализована. По ее мнению, возвращение ответственности за подобное могло бы изменить уклад некоторых российских семей.

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#эксперт
#юрист
#ук
#спч
#нарушение
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Стало известно о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада
Telegraph: Асма Асад находится в изоляции из-за лейкемии
25 декабря 2024, 19:38

Фото: iStock/peterscode

У жены экс-президента Сирии Башара Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Об этом пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что изоляция Асмы потребовалась для того, чтобы она не подхватила инфекцию. На сегодняшний день она не может находиться в одной комнате с другими людьми.

Согласно информации газеты, какое-то время за ней ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.

Напомним, жена бывшего сирийского лидера проходит лечение от лейкемии с мая этого года. Асма прибыла в столицу за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение от рака. В 2018 году у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, однако в январе 2019 года ей провели операцию по ​удалению опухоли.

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#изоляция
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В Подольске у здания администрации открыли стелу «Город трудовой доблести»
25 декабря 2024, 18:54

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Подольске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Церемония в сквере Поколений собрала представителей власти, общественности и жителей города, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести» мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам. Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны», – сказал зампред правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стела включает подсвеченные барельефы и вставки с изображениями трудовых подвигов подольчан. Её установили при поддержке Российского военно-исторического общества, правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. В ходе благоустройства была обновлена территория вокруг стелы. В проект вошли замена пешеходного покрытия, установка новых скамеек и освещения. Как отметили в министерстве, всё это сделало сквер комфортным для посетителей.

Стела расположена на пересечении улиц Комсомольской и Кирова, напротив здания городской администрации. В годы Великой Отечественной войны подольчане и жители соседних населённых пунктов, которые сегодня входят в состав муниципалитета, активно участвовали в обеспечении фронта всем необходимым для Победы.

Почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Подольску указом президента Владимира Путина в 2023 году. Место для установки стелы выбрали жители.

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#михаил хайкин
#подмосковье
#московская область
#подольск
#город трудовой доблести
#министерство благоустройства мо
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Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники
25 декабря 2024, 18:06

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

Приближается долгожданный Новый год. Однако вместе с праздничной активностью в городе возрастает необходимость быть бдительными, сообщили в пресс-службе Главное управление региональной безопасности Московской области. Там рассказали, на что стоит обратить внимание в предпраздничные и праздничные дни.
«При участии в массовых мероприятиях старайтесь держаться подальше от толпы во избежание травм. Если вы отправились на новогоднее представление с детьми, не отходите от них далеко, а лучше крепко держите за руку, так как в толпе они легко могут затеряться», – попросили в ведомстве.
Стоит помнить и о необходимости предупреждать теракты.

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

«Обращайте внимание на подозрительных людей, одетых не по погоде, переносящих в мешках или чемоданах некие грузы, а также на бесхозно оставленные предметы. Обнаружив подозрительный предмет на массовом мероприятии или в общественном транспорте, не прикасайтесь к нему, предупредите о находке окружающих. Обо всём подозрительном нужно немедленно сообщать в полицию или в МЧС по номерам 10 и 112», – предупредили в ГУРБ.
В случае эвакуации нельзя впадать в панику. Это может спровоцировать цепную реакцию толпы и привести к образованию давки. Спокойно следуйте указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве также попросили разъяснить детям опасность общения с незнакомыми людьми.

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#подмосковье
#московская область
#гурб
#безопасность
#новый год
#праздники
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В подмосковном посёлке Елизаветино отремонтируют теплосети
25 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/blinow61

Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести в посёлке Елизаветино городского округа Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать 3 тысячи 205 погонных метров теплосетей. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 187 миллионов 576 тысяч рублей, срок подачи заявок истекает 25 декабря.

Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.

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#комитет по конкуретной политике мо
#электросталь
#теплоснабжение
#жкх
#капитальный ремонт
#капремонт
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