Боец СВО вызвал огонь на себя и пропал на 400 дней
В Ярославле почти год не было известно о судьбе 57-летнего участника СВО, который совершил героический поступок в бою. Об этом сообщает местное издание Progorod76.
Мужчина ушёл на службу в зону боевых действий, несмотря на предпенсионный возраст, и выполнял обязанности оператора противотанкового ракетного комплекса. В апреле 2024 года во время штурма он получил тяжёлое ранение. Чтобы спасти сослуживца, боец вызвал огонь на себя, при этом успев попрощаться с однополчанами.
После этого его признали пропавшим без вести. Лишь в 2025 году стало известно, что выжить ему не удалось. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.
