Ученому вынесли приговор за оправдание терроризма в России

05 сентября 2025, 17:03

Ученого Скопина* приговорили к 3 годам за оправдание вторжения ВСУ под Курском

Фото: istockphoto/N-sky

Второй Западный окружной военный суд приговорил научного сотрудника и изобретателя Дмитрия Скопина* к трём годам лишения свободы за оправдание в сети вторжения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.