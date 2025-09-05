Ученому вынесли приговор за оправдание терроризма в России
Второй Западный окружной военный суд приговорил научного сотрудника и изобретателя Дмитрия Скопина* к трём годам лишения свободы за оправдание в сети вторжения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Доцент кафедры биомедицинской инженерии Юго‑Западного государственного университета признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»). На слушании он признал вину и выразил раскаяние. Также ему запрещено в течение двух лет администрировать сайты.
Ранее 2‑й Восточный окружной военный суд увеличил срок заключённому, осуждённому за оправдание теракта в школе в Беслане и других преступлений.
Перед этим стало известно о розыске журналистки по делу о фейках про ВС РФ.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
