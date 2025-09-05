В Госдуме высказались о появлении МиГ-29 из Азербайджана в ВСУ

05 сентября 2025, 17:12

Депутат Колесник: РФ разберется с попаданием МиГ-29 из Азербайджана в ВСУ

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В России прокомментировали информацию о появлении у ВСУ истребителей МиГ-29, предположительно поступивших из Азербайджана. Как сообщил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, российские власти будут разбираться с этой ситуацией.