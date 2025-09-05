В Госдуме высказались о появлении МиГ-29 из Азербайджана в ВСУ
В России прокомментировали информацию о появлении у ВСУ истребителей МиГ-29, предположительно поступивших из Азербайджана. Как сообщил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, российские власти будут разбираться с этой ситуацией.
Подозрения в адрес Баку возникли после публикации в сети фотографии МиГ-29 ВСУ в камуфляже, характерном для военных Азербайджана. Депутат заявил, что самолёты могли попасть в Киев различными путями и пообещал, что Россия разберется с этой ситуацией.
Напомним, в августе стало известно, что Азербайджан выделит Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь в виде электрооборудования.
