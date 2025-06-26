Боец Тима: ВСУ добивали своих раненых беспилотниками при бегстве из Ялты в ДНР

26 июня 2025, 05:41

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ добивали своих раненых бойцов беспилотниками при бегстве из Ялты в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир штурмовой группы 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Тима.







«Когда [ВС РФ] передвигались вперед, они [ВСУ] уже покидали свои позиции. Они своих раненых бросали, позиции бросали и назад отходили. Их же FPV-дроны потом по ним работали. Вот когда они позиции бросают, если раненые у них есть, то их дроны бьют по раненым ВСУ, не по нам», — поделился военный с агентством ТАСС.