Боец Тима: ВСУ добивали своих раненых беспилотниками при бегстве из Ялты в ДНР
ВСУ добивали своих раненых бойцов беспилотниками при бегстве из Ялты в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир штурмовой группы 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Тима.
«Когда [ВС РФ] передвигались вперед, они [ВСУ] уже покидали свои позиции. Они своих раненых бросали, позиции бросали и назад отходили. Их же FPV-дроны потом по ним работали. Вот когда они позиции бросают, если раненые у них есть, то их дроны бьют по раненым ВСУ, не по нам», — поделился военный с агентством ТАСС.
Как отметил Тима, российские военные стараются помочь раненым солдатам украинской армии. Несмотря на это, чаще всего бойцы ВСУ гибнут от потери крови или ударов собственных дронов. К тому же украинские войска бьют беспилотники и по тем солдатам, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ.