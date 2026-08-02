Российский боец «Центра» чудом выжил под миномётным обстрелом в ДНР

02 августа 2026, 06:41

Боец «Центра» чудом выжил под миномётным обстрелом при освобождении Красного Кута

Фото: iStock/Tomas Ragina

Российский военнослужащий с позывным «Рапира» чудом остался жив при миномётном обстреле во время освобождения населённого пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.





«Рапира», который является командиром боевой машины группировки «Центр», участвовал в освобождении Красного Кута. Во время выдвижения его подразделение попало под удар 120-миллиметровых миномётов. Один из снарядов летел прямо на бойца.



Поблизости не было укрытия, и он уже приготовился к худшему, но в последний момент «Рапире» улыбнулась удача — мина разорвалась о бетонную плиту, лежавшую перед ним. Обломки не задели его, и сам военнослужащий назвал случившееся настоящим чудом. В тот же вечер ему позвонила мать, спросила, всё ли в порядке, и сказала, что молится за него.



«Я не стал рассказывать ей, что произошло днем, чтобы не волновать. После того случая особенно почувствовал, насколько важна поддержка близких», — признался «Рапира».