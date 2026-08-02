После налета БПЛА ВСУ на Саратовскую область погибли два человека
В Саратовской области в результате ночной атаки беспилотников ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Напомним, что ранее утром Бусаргин проинформировал местных жителей о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, вызванных налётом украинских дронов. Сейчас на месте работают все оперативные службы, обстановка уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что юго-запад Франции охватил масштабный природный пожар, уничтоживший не менее 252 строений. Пламя бушевало в регионе, где сейчас стоит аномальная жара, одна из самых сильных за последние годы. В настоящий момент специалисты продолжают обследовать выгоревшие территории — число разрушенных зданий все еще может вырасти.
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