02 августа 2026, 06:31

Бусаргин: После налета БПЛА ВСУ на Саратовскую область погибли два человека

Фото: iStock/Dragon Claws

В Саратовской области в результате ночной атаки беспилотников ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.