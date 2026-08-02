Мощный природный пожар на юго-западе Франции уничтожил более двухсот построек
Юго-запад Франции охватил масштабный природный пожар, уничтоживший не менее 252 строений. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Жиронда.
Пламя бушевало в регионе, где сейчас стоит аномальная жара, одна из самых сильных за последние годы. По сведениям властей, подсчёт потерь ещё не завершён – специалисты продолжают обследовать выгоревшие территории, поэтому число разрушенных зданий может вырасти.
В субботу министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что огонь в Жиронде удалось локализовать, однако на юго-востоке страны, в департаменте Вар, возникли новые очаги, где с пламенем борются полторы тысячи пожарных. Ранее президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция переживает рекордное число природных возгораний со времён Второй мировой войны.
Вчера «Радио 1» передавало, что на фоне сильнейшей жары, охватившей Европу, в Греции также бушуют масштабные пожары. Для борьбы с пламенем власти привлекли не менее сотни огнеборцев, а также спецтехнику и авиацию. Лишь за одни сутки в стране зафиксировали более 50 очагов возгорания.
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