Мощный природный пожар на юго-западе Франции уничтожил более двухсот построек

02 августа 2026, 05:05

BFMTV: Мощный пожар в Жиронде на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек

Фото: iStock/Kara Capaldo

Юго-запад Франции охватил масштабный природный пожар, уничтоживший не менее 252 строений. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Жиронда.