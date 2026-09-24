Боец «Центра» сообщил о двухмесячной обороне позиции вблизи ВСУ
Стрелок 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии Виктор Стариков рассказал, что около двух месяцев находился на скрытой позиции в тылу украинских подразделений на днепропетровском направлении. По его словам, расстояние до противника составляло 20–30 метров. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий заявил, что занял окоп рядом с позициями ВСУ и следил за перемещениями украинских военных. Сведения о технике и действиях противника он передавал командованию.
За время службы на этом участке Стариков несколько раз вступал в бой. Он утверждает, что украинские военные пять-шесть раз пытались выбить его небольшими группами по два-три человека. Позицию периодически обстреливали из минометов и атаковали беспилотниками.
Боец получил осколочные ранения ноги и спины, однако, как он рассказал, продолжил выполнять задачу и оказывал себе первую помощь самостоятельно. За действия на позиции военнослужащего наградили орденом Мужества.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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