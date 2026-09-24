Боец «Центра» сообщил о двухмесячной обороне позиции вблизи ВСУ

24 сентября 2026, 07:21

Фото: iStock/IherPhoto

Стрелок 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии Виктор Стариков рассказал, что около двух месяцев находился на скрытой позиции в тылу украинских подразделений на днепропетровском направлении. По его словам, расстояние до противника составляло 20–30 метров. Об этом пишет РИА Новости.