24 сентября 2026, 02:04

Зеленский нецензурно выругался в Нью-Йорке при ответе на вопрос о визите в Москву

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН нецензурно ответил российским журналистам на вопрос о возможном визите в Москву. Об этом сообщает RT.





Инцидент произошёл 23 сентября во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда глава киевского режима вместе с представителями украинской делегации направлялся в здание штаб-квартиры. По пути к нему подошли представители различных СМИ.



Согласно материалу, российский корреспондент несколько раз спросил, когда Зеленский собирается посетить Москву для переговоров. Сначала тот намеренно игнорировал журналиста, но через несколько секунд всё же ответил по-русски.



«На ракете», — заявил глава киевского режима и нецензурно выругался.