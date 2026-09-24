Зеленский нецензурно выругался, отвечая на вопрос о визите в Москву
Зеленский нецензурно выругался в Нью-Йорке при ответе на вопрос о визите в Москву
Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН нецензурно ответил российским журналистам на вопрос о возможном визите в Москву. Об этом сообщает RT.
Инцидент произошёл 23 сентября во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда глава киевского режима вместе с представителями украинской делегации направлялся в здание штаб-квартиры. По пути к нему подошли представители различных СМИ.
Согласно материалу, российский корреспондент несколько раз спросил, когда Зеленский собирается посетить Москву для переговоров. Сначала тот намеренно игнорировал журналиста, но через несколько секунд всё же ответил по-русски.
«На ракете», — заявил глава киевского режима и нецензурно выругался.Ранее «Радио 1» передавало, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время своего пребывания в Нью-Йорке. Стороны обсудили двусторонние отношения России и США, а также конфликт на Украине. Переговоры длились почти час. Подробности читайте здесь.