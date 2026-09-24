SHOT: По Киеву нанесли массированный удар баллистическими ракетами
По Киеву нанесли массированный удар баллистическими ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, серия сильных взрывов началась около часа ночи. Всего прогремело более десяти. По предварительным сведениям, в столице Украины успешно поражены объекты энергетики и склады с вооружением. После нескольких попаданий в небе появилось зарево от пожаров, которое сопровождалось яркими электрическими вспышками. В ряде районов возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Также очевидцы пишут о мощных взрывах в Одессе. Кроме того, несколько громких хлопков раздались рядом с мостом в посёлке Маяки Одесской области.
Ранее стало известно, что российский доброволец с позывным Шуруп эвакуировал из опасных зон почти 300 раненых бойцов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: