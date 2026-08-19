Боец «Центра» сообщил о заминированных рюкзаках
Стрелок группировки войск «Центр» рассказал, что украинские военные используют армейские рюкзаки в качестве ловушек на днепропетровском направлении. Их сбрасывают с тяжелых беспилотников типа «Баба-яга». Об этом пишет РИА Новости.
По словам бойца, ВСУ оставляют в районе позиций и другие предметы с магнитными минами. Расчет строится на том, что российские военнослужащие заинтересуются находкой и попытаются взять ее в руки. Военный призвал не трогать незнакомые вещи и обходить их стороной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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