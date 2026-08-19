Боец «Центра» сообщил о заминированных рюкзаках

19 августа 2026, 08:34

Военные ВСУ минируют армейские рюкзаки и сбрасывают с дронов

Фото: iStock/breakermaximus

Стрелок группировки войск «Центр» рассказал, что украинские военные используют армейские рюкзаки в качестве ловушек на днепропетровском направлении. Их сбрасывают с тяжелых беспилотников типа «Баба-яга». Об этом пишет РИА Новости.