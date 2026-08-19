«Рубикон» перехватил украинский FP-2 с зарядом около 100 килограммов
Подразделения центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» тараном FPV-перехватчиков уничтожили украинский ударный беспилотник FP-2. Аппарат мог нести порядка 100 килограммов боевой нагрузки и преодолевать до двух тысяч километров. Об этом пишет РИА Новости.
Операторы центра пресекли полеты еще нескольких дронов ВСУ. В их числе — R-15 с дальностью до 700 километров и боевой частью массой три килограмма.
Расчеты «Рубикона» поразили беспилотник «Лютый», способный доставлять до 50 килограммов боевой части на расстояние примерно одной тысячи километров. Под удар попали «Зозуля» с запасом хода свыше тысячи километров и полезной нагрузкой от 10 до 50 килограммов, а также дрон-ловушка «Майя».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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