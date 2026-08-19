«Рубикон» перехватил украинский FP-2 с зарядом около 100 килограммов

19 августа 2026, 08:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подразделения центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» тараном FPV-перехватчиков уничтожили украинский ударный беспилотник FP-2. Аппарат мог нести порядка 100 килограммов боевой нагрузки и преодолевать до двух тысяч километров. Об этом пишет РИА Новости.