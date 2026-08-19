Над Тульской областью уничтожили более двух десятков украинских БПЛА
Над Тульской областью силы противовоздушной обороны уничтожили более двух десятков украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что за ночь подразделения ПВО Минобороны России сбили 27 дронов ВСУ. Информации о пострадавших или жертвах в результате налета беспилотников не поступало. Предварительные сведения также не указывают на разрушения зданий или объектов инфраструктуры.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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