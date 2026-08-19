Над Тульской областью уничтожили более двух десятков украинских БПЛА

19 августа 2026, 07:05

Губернатор Миляев: Над Тульской областью уничтожили 27 украинских БПЛА

Фото: iStock/Terry Papoulias

Над Тульской областью силы противовоздушной обороны уничтожили более двух десятков украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.