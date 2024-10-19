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Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью

Богомаз: над Брянской областью ликвидировали семь украинских дронов
19 октября 2024, 07:58
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал о массированной атаке ВСУ, в результате которой 7 беспилотников были перехвачены и уничтожены в небе над регионом.
Уточняется, что детонация взрывного устройства одного из сбитых БПЛА рядом с нежилым зданием привела к возгоранию. Богомаз отметил, что оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

В результате вражеской атаки никто не пострадал, добавил глава региона.



Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил 8 украинских беспилотников, прикрывая штурмовую группу, продвигавшуюся вглубь густонаселенного района в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный
Пленный Озимов: ВСУ роют окопы у ЧАЭС, где радиация в 12 раз превышает норму
19 октября 2024, 07:13

Фото: iStock/Olena_Z

Командование украинской армии заставляет мобилизованных рыть окопы возле Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области, в разговоре с РИА Новости.
По его словам, одна из позиций там в двенадцать раз превышала норму радиации. Озимов пояснил, что он вместе с сослуживцами отказывался выполнять эти работы.

Однако вскоре приехало командование, которое сообщило: «Нас это не интересует»», — добавил пленный. Уточняется, что работы по строительству укреплений длились практически три месяца.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО
Связист Атлет: аналоги НАТО уступаеют российским комплексам засекреченной связи
19 октября 2024, 06:43

Фото: iStock/oatawa

Командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» заявил, что секретный российский мобильный комплекс телефонной связи, используемый на СВО, превосходит аналогичное оборудование НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
Военный заявил о превосходстве российских телекоммуникационных комплексов над аналогами НАТО и подчеркнул, что оружие противника нельзя назвать особенным.

«Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи — очень достаточно бодро противостоит их средствам. Даже в каких-то моментах намного лучше срабатывает… По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим», – отметил он.

Актер добавил, что его подразделение отправлялось к линии соприкосновения утром и возвращалось обратно тоже утром. По его словам, каждая поездка занимает около суток.

Ранее директор Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Евтухов сравнил российское оружие с аналогичным вооружением стран НАТО. По его словам, российское оружие во многом более совершенное, чем аналогичная продукция стран-союзников, поставляемая Киеву.

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Ганчев назвал количество населенных пунктов в Харьковской области под контролем России
19 октября 2024, 06:20

Фото: iStock/Zeferli

Около 50 населенных пунктов в Харьковской области находятся под контролем РФ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации в регионе Виталий Ганчев.
По его словам, доступ к 34 из них возможен, в остальные военные не допускаются по соображениям безопасности. Ганчев пояснил, что на практике это «серая зона».

Ранее глава российской администрации в Харьковской области заявил, что на фоне наступления российских войск украинские власти начали эвакуацию администрации, силовых структур и жителей из Купянска. По его словам, Украина понимает, что рано или поздно город Купянск перейдет под контроль России.

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Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования ротировать его бригады
Пленный: 72-я бригада ВУ ни разу не ротировалась с начала СВО
19 октября 2024, 04:25

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Стуков заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) командование ни разу не ротировало 72-ю бригаду, в которую он входит, сообщает РИА Новости.
«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», – заявил он.

По его словам, украинских солдат привели в лагерь посреди ночи без вещей и приказали ждать приказа в бараке без еды и воды. Позже привели еще четырех бойцов. В итоге их всех окружили и заставили сдаться.

Ранее Стуков говорил, что пользы от мобилизованных солдат практически нет, так как неопытные бойцы в большом количестве погибают или сдаются в плен. Он отметил, что ВСУ понесли серьезные потери из-за того, что мобилизованные солдаты не успели пройти обучение, а командование не уделяло достаточно времени их подготовке.

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#плен
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Бронегруппа российских военных совершила прорыв в Курской области
RusVesna: бронегруппа ВС РФ прорвалась к Викторовке в Курской области
19 октября 2024, 02:47

Фото: iStock/Leestat

Российские войска продвинулись к поселку Викторовка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, то российские штурмовики продвинулись в районе Малой Локни при поддержке бронетехники. Часть техники была подбита, но десантники продвинулись вперед и продолжили атаку. Канал уточняет, что кадры боя были геолоцированы украинскими военными аналитиками.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, до сих пор в приграничной зоне продолжаются бои. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничном регионе.

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#военные
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Российский военный уничтожил восемь украинских FPV-дронов
Минобороны: российский военный сбил восемь FPV-дронов
19 октября 2024, 01:51

Фото: istock/sommersby

Ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, продвигавшуюся вглубь густонаселенного района в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство ТАСС.
По данным ведомства, российские бойцы продвигались вглубь линии обороны противника. При этом Стащищак вел наблюдение из здания с хорошей обзорной точкой.

Украинские войска, стремясь вернуть утраченные позиции, направили в сторону российский солдат FPV-дроны.

«При приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнем уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», – подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли два населенных пункта в Донецкой народной республике – Красный Яр и Михайловку.

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Зеленский раскрыл план «Б» Украины
Зеленский заявил, что украинский план «Б» заключается в ожидании перемен в США
18 октября 2024, 22:53

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона раскрыл, в чем заключается план украинский «Б». По его словам, он заключается в ожидании перемен в политике США, которые являются главным донором помощи Украины.
«Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны», — объявил лидер киевского режима.
Однако при этом Зеленский не стал пояснять, о каких именно изменениях в политике США идет речь и какой результат он считает предпочтительным.

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Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95
18 октября 2024, 22:08

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Россия и Украина в результате переговоров обменялись пленными, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 95 российских солдат, передав 95 пленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Отмечается, что сейчас бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — уточнили в оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что вскоре всех освобожденных бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами военнослужащих. По информации РБК, Киев получил больше 500 тел, а Москва 89 тел.

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США потеряли интерес к Зеленскому на фоне предстоящих президентских выборов
18 октября 2024, 21:44

Джо Байден и Владимир Зеленский

Американские союзники главы киевского режима Владимира Зеленского потеряли к нему интерес на фоне предстоящих президентских выборов. Украинский политик пожаловался на это во время телемарафона.
«Сегодня они (США — ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются — прим. ред.) для их страны. Для нас — не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут — граждане Украины, потому что мы в войне», — сказал бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая.
Владимир Зеленский продолжает выпрашивать вооружения и прочую помощь у западных союзников. Он также упоминает некий «план победы», но детали не раскрывает.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, как РФ будет реагировать на киевский «ядерный шантаж». Политик порекомендовал об этом «помнить всем».

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