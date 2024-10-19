Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал о массированной атаке ВСУ, в результате которой 7 беспилотников были перехвачены и уничтожены в небе над регионом.
Уточняется, что детонация взрывного устройства одного из сбитых БПЛА рядом с нежилым зданием привела к возгоранию. Богомаз отметил, что оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.
В результате вражеской атаки никто не пострадал, добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил 8 украинских беспилотников, прикрывая штурмовую группу, продвигавшуюся вглубь густонаселенного района в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В результате вражеской атаки никто не пострадал, добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил 8 украинских беспилотников, прикрывая штурмовую группу, продвигавшуюся вглубь густонаселенного района в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова