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Российские войска продвинулись к поселку Викторовка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, то ооссийские штурмовики продвинулись в районе Малой Локни при поддержке бронетехники. Часть техники была подбита, но десантники продвинулись вперед и продолжили атаку. Канал уточняется, что кадры боя были геолоцированы украинскими военными аналитиками.
Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, до сих пор в приграничной зоне продолжаются бои. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничном регионе.
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Александр Климов