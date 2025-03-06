Боец ВС РФ анонсировал интересные события в Курской области

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Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль» заявил, что в Курской области ожидаются «интересные события». Его слова приводит канал 360.
«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать Суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть Суджанского выступа», — рассказал «Констебль».
Он отметил, что ВСУ уже испытывают проблемы с логистикой и несут большие потери на российской земле. Бойцы ВС РФ начали чаще использовать FPV- дроны ночью. Такие удары наносят более существенный ущерб живой силе и технике противника.
Таким образом, командир «Вагнера» считает, что основной успех армия России будет развивать именно в Курской области, где украинские силы заметно выдохлись.
На других направлениях, по его словам, ВСУ пытаются сдерживать российских бойцов с помощью прибытия подкреплении.
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