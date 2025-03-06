«Трудно там нашим»: На Украине призвали вывести подразделения ВСУ из Курской области

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Один из медийных украинских военнослужащих, специалист-радиотехник Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш», призвал украинские власти вывести ВСУ из Курской области, фактически признав, что операция в российском приграничье провалилась.
«Не думал, что я когда-нибудь такое скажу. Возможно, пора сворачиваться с курского направления. Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно», — написал «Флэш» в Telegram-канале.Напомним, в последнее время армия России успешно продвигается в Курской области, освобождая российские земли от противника. Только за последние дни бойцы ВС РФ зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.
6 марта штурмовики ВС РФ смогли перерезать ряд коммуникаций к югу от Суджи. По последним данным, до полного окружения города осталось менее 10 км.
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Элина Позднякова