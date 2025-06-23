Боец Валек: ВС РФ в Запорожье ДНР в ближнем бою уничтожили группу наемников
В селе Запорожье двое штурмовиков 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» успешно уничтожили группу иностранных наемников в ходе ближнего боя. Об этом пишет ТАСС.
Один из участников столкновения, военнослужащий с позывным Валек, сообщил, что они встретились с четырьмя наемниками и, несмотря на численное превосходство противника, смогли одержать победу в перестрелке. После этого последовали артиллерийские удары, которые, по словам военного, завершили столкновение с иностранным контингентом.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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