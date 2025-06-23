Боец Валек: ВС РФ в Запорожье ДНР в ближнем бою уничтожили группу наемников

23 июня 2025, 14:15

Фото: iStock/fortton

В селе Запорожье двое штурмовиков 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» успешно уничтожили группу иностранных наемников в ходе ближнего боя. Об этом пишет ТАСС.