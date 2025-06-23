«Зелёный кишечный глист»: Дмитрий Медведев раскрыл один нюанс
Проведённый аудит финансовой и военной помощи Украине со стороны США показал, что киевские власти украли огромную сумму. Чем это обернется для Зеленского во время визита в Британию написал в своём Telegram-канале Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал анонсированную поездку лидера киевского режима к одному из ближайших партнеров, назвав всё политическое руководство Украины «острицами с Банковой». По его словам, власти Киева не могут подтвердить, куда пропали до 30% вооружений и техники, прибывших из США.
Политический деятель отметил, что Зеленскому вряд ли удастся получить для Украины новую помощь, если Соединённые Штаты Америки продолжат аудит.
«Главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов ожидает расследование в конгрессе», — написал Медведев.Зампред СБ предрёк Киеву плачевный расклад и неизбежный конец при помощи «противоглистной терапии», назвав происходящее «некорейским кино».