23 июня 2025, 13:36

Украинских властей ждёт расследование в Конгрессе США

Фото: Istock/Alona Siniehina

Проведённый аудит финансовой и военной помощи Украине со стороны США показал, что киевские власти украли огромную сумму. Чем это обернется для Зеленского во время визита в Британию написал в своём Telegram-канале Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.





Медведев прокомментировал анонсированную поездку лидера киевского режима к одному из ближайших партнеров, назвав всё политическое руководство Украины «острицами с Банковой». По его словам, власти Киева не могут подтвердить, куда пропали до 30% вооружений и техники, прибывших из США.



Политический деятель отметил, что Зеленскому вряд ли удастся получить для Украины новую помощь, если Соединённые Штаты Америки продолжат аудит.

«Главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов ожидает расследование в конгрессе», — написал Медведев.

