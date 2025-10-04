Боец ВС РФ 17 часов бился против 12 боевиков ВСУ
Российский военнослужащий Балтийского мотострелкового батальона из Калининградской области 17 часов вел бой с группой разведки ВСУ численностью 12 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Народный фронт».
Солдат с позывным «Рай», оказавшись лицом к лицу с противником в лесополосе, приказал своей группе отойти, оставшись прикрывать. В ходе продолжительного боя он уничтожил двух врагов, захватил их оружие и затем, измотанный, вернулся к своим боевым товарищам.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что майор Андрей Булимов организовал эвакуацию раненых и повреждённой техники с линии соприкосновения. В одном из столкновений боевую машину пехоты вывели из строя ударом беспилотников.
Офицер выдвинулся на место под обстрелом, помог экипажу эвакуироваться и с помощью тягача отбуксировал повреждённую технику с поля боя.
