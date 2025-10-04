Боец ВС РФ 17 часов бился против 12 боевиков ВСУ

04 октября 2025, 19:05

Мотострелок из Калининградской области 17 часов бился против 12 боевиков ВСУ

Российский военнослужащий Балтийского мотострелкового батальона из Калининградской области 17 часов вел бой с группой разведки ВСУ численностью 12 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Народный фронт».