Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на автовокзал в регионе России
Вооружённые силы Украины нанесли удар БПЛА по автовокзалу в Брянской области — пострадал один человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По его словам, атака, проведённая дронами «Дартс», пришлась на поселок городского типа Погар. Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь.
Также в результате удара повреждения получили два пассажирских микроавтобуса. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, 4 октября, ВСУ, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, нанесли массированный удар по городу и району. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.
