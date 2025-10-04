Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на автовокзал в регионе России

04 октября 2025, 18:40

Богомаз: Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на автовокзал в Погаре

Фото: istockphoto/dk_photos

Вооружённые силы Украины нанесли удар БПЛА по автовокзалу в Брянской области — пострадал один человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.