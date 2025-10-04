ВСУ подозревают в применении химикатов против мирных жителей

04 октября 2025, 17:40

Военэксперт Марочко: ВСУ используют химикат «Токсифос» против мирных жителей

Фото: iStock/andrey shalari

ВСУ подозревают в использовании химического средства «Токсифос» против мирного населения в зоне боевых действий. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.