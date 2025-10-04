ВСУ подозревают в применении химикатов против мирных жителей
ВСУ подозревают в использовании химического средства «Токсифос» против мирного населения в зоне боевых действий. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что украинские военные применяют препарат, предназначенный для борьбы с насекомыми и грызунами, чтобы «выкурить» мирных жителей из подвалов, где они укрываются от обстрелов. Он утверждает, что баллоны с «Токсифосом» сбрасываются с беспилотников.
Случаи гибели мирных жителей от этого вещества уже фиксировали в Красноармейске.
«Токсифос» представляет собой фумигант, высокотоксичный при вдыхании и попадании внутрь. При неправильном применении он может вызывать тяжёлые отравления и даже смерть. В мирной практике его используют в строго контролируемых условиях – например, для дезинфекции зернохранилищ.
Читайте также: