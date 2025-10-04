В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
WSJ: ЦПБТ «Рубикон» является «злейшим врагом» ВСУ в Донбассе
ВСУ не справляются с российскими операторами беспилотников, которые обладают передовыми технологиями в Донбассе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
Как отмечают авторы статьи, главная роль в ударах остается за боевыми отрядами ЦПБТ «Рубикон». Именно он, по их мнению, является «злейшим врагом» украинской армии под Донецком.
«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий «Рубикон», — говорится в материале.Члены этого формирования успешно участвуют в воздушной блокаде. Они останавливают движение по основным трассам. Всего за одну ночь специалисты способны нейтрализовать десятки вражеских грузовиков.
Эффективность подразделения позволяет ВС РФ лишать противника припасов и подкрепления. Оно активно применяет новейшие средства РЭБ и дроны-камикадзе.