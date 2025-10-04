04 октября 2025, 18:54

WSJ: ЦПБТ «Рубикон» является «злейшим врагом» ВСУ в Донбассе

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ не справляются с российскими операторами беспилотников, которые обладают передовыми технологиями в Донбассе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.





Как отмечают авторы статьи, главная роль в ударах остается за боевыми отрядами ЦПБТ «Рубикон». Именно он, по их мнению, является «злейшим врагом» украинской армии под Донецком.

«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий «Рубикон», — говорится в материале.