Военкор раскрыл секреты успеха ВС РФ в Донбассе

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Успех наступления ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов ВСУ. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после поездки к бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады, которые освободили Красногоровку и Острое в ДНР.
«За счет чего двигается «Донецкий фронт»? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался, раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам – в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество ВСУшников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — пишет Стешин.
При этом он напомнил, что у противника еще остаются мотивированные подразделения.
По словам военкора, немаловажным фактором успешных действий российских сил является использование тактики неожиданности, которая приводит к дезорганизации сил ВСУ.
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Элина Позднякова