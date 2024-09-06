Участник СВО Деев назвал слабые места украинского тяжёлого дрона «Баба-яга»

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Слабым местом тяжёлого украинского беспилотника «Баба-яга» является аккумулятор. Об этом сообщил участник специальной военной операции, командир взвода Юрий Деев.
В разговоре с изданием «Лента.ру» боец, сбивший за время СВО шесть таких дронов, рассказал об их особенностях. По словам Деева, это мощный БПЛА, несущий сильное вооружение, начиная от миномёта, и заканчивая противотанковыми зарядами. Сбивать их сложно, подчеркнул военный.
Дополнительная сложность в борьбе с этими дронами заключается в том, что украинцы запускают их только ночью, продолжил Деев. Поэтому все бойцы его взвода имеют приборы ночного видения, без которых «Бабу-ягу» не увидеть и не сбить.
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Сбивая их, мы попадали в аккумуляторы. Иногда попадали точно в винт, но это бесполезно, так как у «Бабы-яги» их шесть. Прицелился, попал, винт — в труху, а он летит», — рассказал боец.
Дополнительная сложность в борьбе с этими дронами заключается в том, что украинцы запускают их только ночью, продолжил Деев. Поэтому все бойцы его взвода имеют приборы ночного видения, без которых «Бабу-ягу» не увидеть и не сбить.
«Вот шесть штук мы как-то уже разглядели, больше не летают», — с улыбкой заключил командир.
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Александр Бойцов