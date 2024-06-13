Раненый боец ВС РФ в одиночку штурмовал опорник ВСУ на Купянском направлении

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Раненый российский боец один штурмовал опорник Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Об этом сообщает RT. Кадры боя показал военкор агентства Александр Симонов («Позывной Брюс»).
Сообщается, что один из вражеских FPV-дронов повредил военному ногу. Параллельно противник пытался нагнать его ещё двумя «птичками». Однако они обе были уничтожены.
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