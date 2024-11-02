Военный эксперт Матвиийчук назвал самое мощное российское оружие в зоне СВО

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Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» — это одни из самых мощных видов оружия Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В целом он отнёс к наиболее эффективным родам войск в зоне СВО Воздушно-космические силы и ракетные войска. Также специалист отметил большую разрушительную силу и подавляющий моральный эффект от применения трёхтонной бомбы, оснащённой универсальным модулем планирования.
Также высокой огневой мощью и эффективностью отличается в ходе боевых действий российская артиллерия, продолжил Матвийчук. Прежде всего полковник выделил миномёт «Тюльпан» и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 «Пион» («Малка»).
По словам эксперта, у ВСУ пока ещё есть в наличии западное оружие, сравнимое по боевым характеристикам и огневой мощи с российским, но его количество стремительно уменьшается. В качестве примера он привёл ракеты «Точка-У», которые ещё до недавнего времени были у украинцев, но закончились. Остались дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, но их количество ограничено. Больше назвать нечего, заключил Матвийчук.
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Также высокой огневой мощью и эффективностью отличается в ходе боевых действий российская артиллерия, продолжил Матвийчук. Прежде всего полковник выделил миномёт «Тюльпан» и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 «Пион» («Малка»).
По словам эксперта, у ВСУ пока ещё есть в наличии западное оружие, сравнимое по боевым характеристикам и огневой мощи с российским, но его количество стремительно уменьшается. В качестве примера он привёл ракеты «Точка-У», которые ещё до недавнего времени были у украинцев, но закончились. Остались дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, но их количество ограничено. Больше назвать нечего, заключил Матвийчук.
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Александр Бойцов