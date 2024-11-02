Стало известно, почему Южнодонецкое направление стало самым опасным

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Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Южнодонецкое направление стало самым опасным. Свое мнение он высказал в интервью журналисту Василию Голованову, пишет РИА Новости.
Стариков отметил, что выделяет не столько Кураховское и Покровское направления, сколько Южнодонецкое или Угледарское, которое сейчас также называют Константинопольским. По его словам, там российские военные продвигаются активно.
По мнению полковника, наступление российских войск приведет к окружению и блокированию не только укреплений в Курахово, но и значительного участка на юге, что может вызвать оперативный кризис на фронте. Эксперт также отметил, что в ближайшее время может начаться штурм Покровска, который имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит вся логистика Донецкого фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По мнению полковника, наступление российских войск приведет к окружению и блокированию не только укреплений в Курахово, но и значительного участка на юге, что может вызвать оперативный кризис на фронте. Эксперт также отметил, что в ближайшее время может начаться штурм Покровска, который имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит вся логистика Донецкого фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова