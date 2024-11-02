Стало известно, почему Южнодонецкое направление стало самым опасным

Во время удара по базе нацбата «Кракен»* в Харькове, располагавшейся в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины, там находились офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.