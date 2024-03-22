Боец ВС РФ «Фидель» рассказал, как четверо десантников взяли на слабо 14 военных ВСУ

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Российский военный с позывным «Фидель» рассказал историю, как четыре русских десантника взяли в плен группу ВСУ из 14 человек. Его рассказ передает RT.
По словам бойца ВС РФ, его полк перекинули на Запорожское направление, тогда там шли контактные бои. Из рассказа ребят следует, что они увидели неопознанную группу военных. Сначала предполагалось, что это российская группа эвакуации. Однако по рации им сообщили, что группа эвакуации уже ушла.
Тогда российские военные двинулись к опорному пункту неопознанных военных. Далее ситуация развивалась следующим образом:
Украинская группа не долго думая согласилась сдаться. «Фидель» отметил, что наших было всего четыре человека, и они не думали, что украинцев намного больше. В итоге они забрали всю эту группу пленных.
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Тогда российские военные двинулись к опорному пункту неопознанных военных. Далее ситуация развивалась следующим образом:
«"Парни, а вы откуда?" Те, не подозревая, что это могут быть русские военные, начали с украинским акцентом отвечать: "Мы из 117-й бригады, немного потерялись. Хлопцы, куда идти?" Решили, была не была: "Парни, вы окружены. Сдавайтесь, складывайте оружие и выходите". Но, естественно, никакого окружения не было, взяли на слабо"», - передает RT слова военного.
Украинская группа не долго думая согласилась сдаться. «Фидель» отметил, что наших было всего четыре человека, и они не думали, что украинцев намного больше. В итоге они забрали всю эту группу пленных.
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Элина Позднякова