Боец ВС РФ «Фидель» рассказал, как четверо десантников взяли на слабо 14 военных ВСУ

В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России, оспорив его тем, что считают нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов ВСУ. Так на статью Financial Times (FT) отреагировала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.