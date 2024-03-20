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В ВСУ набирают много пожилых и больных мужчин. Об этом рассказал военнопленный украинский солдат, передабт «Известия».
Военный заявил, что проходил подготовку в Киевской области около Белой Церкви. Как утверждает пленный, до отправления на фронт у них не было строевой подготовки, только «постреляли пару раз из автоматов по мишеням».
Чобан отметил, что в его подразделении витало настроение, «как будто никому это не надо».
Помимо этого, ряд украинских военных находятся на своих позициях по несколько месяцев, поскольку их не на кого заменить. Из-за этого в украинской армии чувствует усталость, отметил солдат.
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«Так и берут всех подряд. Одни старики и больные попались. Мы там и не бегали, ходили туда-сюда. Ноги болят, куда бегать. Потом научили разбирать и складывать автомат. А потом оттуда забрали прямо в Авдеевку», — рассказал боец.
Помимо этого, ряд украинских военных находятся на своих позициях по несколько месяцев, поскольку их не на кого заменить. Из-за этого в украинской армии чувствует усталость, отметил солдат.
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Алина Юрчак