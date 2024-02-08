Боец ВС РФ героически погиб, не став стрелять в экипаж ВСУ, за который воевал его сын

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Украинский военный рассказал, как его отец, воюющий за Россию, спас ему жизнь, прекратив огонь по их экипажу, в интервью для Newsweek.
По словам украинского бойца, половину своей жизни он прожил в России. Когда началась спецоперация, отец предложил ему вступить в ряды Вооружённых сил РФ, однако, он отказался, и пошёл воевать за ВСУ.
После того, как отряд ВСУ ушёл, танк ВС РФ, в котором находился отец украинского военного, был уничтожен при помощи FPV-дронов.
Отмечается, что эта трагическая история произошла под Авдеевкой.
Читайте также:
МО ФРГ: Германия больше не может поставлять военную помощь Украине
Верховная рада Украины приняла проект об ужесточении мобилизации
«Полная капитуляция»: В Британии предсказали, чем завершится конфликт на Украине
«Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» Когда мы уходили, что-то продолжало приближаться к нам», — рассказал военный.
Отмечается, что эта трагическая история произошла под Авдеевкой.
Читайте также:
МО ФРГ: Германия больше не может поставлять военную помощь Украине
Верховная рада Украины приняла проект об ужесточении мобилизации
«Полная капитуляция»: В Британии предсказали, чем завершится конфликт на Украине
Евгения Парфентьева