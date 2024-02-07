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Украинский конфликт закончится полным разгромом ВСУ, а политическое будущее будет формироваться на условиях России. Такое заявление сделал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.
«Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. Вопрос заключается в том, что будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них (Киева - ред.) не будет иного выбора, кроме как капитулировать», - заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин ясно дал это понять. Также, по его словам, исход конфликта уже очевиден, так как Россия имеет преимущество на поле боя и продолжает набирать обороты. Таким образом, фактически конфликт закончен, заключил Крук.
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Элина Позднякова