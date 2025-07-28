28 июля 2025, 06:40

Фото: iStock/Olena_Z

Старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гость заявил, что в селе Зеленый Гай в рядах ВСУ были наемники из четырех стран НАТО. Об этом солдат рассказал ТАСС.





По словам разведчика, за украинскую армию воевали бойцы из Франции, Англии, Нидерландов и Финляндии. Об этом российским военным стало известно благодаря шевронам и документам у убитых солдат.





«Кажется, что весь мир практически был против нас. Потому что как и наемники были, [так] и украинские войска. Здесь как бы не то что радиоперехваты, — забирали шевроны и документы забирали уже у двухсотых (погибших), когда [эти] опорники брали. Были Франция, Англия, Нидерланды, Финляндия», — передает агентство слова Гостя.