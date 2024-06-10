Боец ВС РФ «Гриша» героически спас горящую технику после удара дрона — видео

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Механик-водитель «Гриша» из 25-й бригады 6-й армии ВС РФ спас охваченную огнем технику после удара дрона ВСУ, продолжив движение на полном ходу в безопасное место. Кадры опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор».
Оказавшись в крайне невыгодном положении после удара вражеского дрона механик-водитель не остановился и не покинул горящую технику. Он на полном ходу продолжил движение в сторону безопасного места и уже через несколько десятков метров огонь утих, а машина смогла скрыться в лесополосе.
При этом уточняется, что боец ВС РФ не пострадал.
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«Механик-водитель с позывным "Гриша" героически спас вверенную ему технику, добравшись на полном ходу в безопасное место после прилета вражеского дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что боец ВС РФ не пострадал.
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Элина Позднякова