Боец ВС РФ Маркел, в одиночку уничтоживший танк ВСУ, рассказал о своём подвиге – видео

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Первое интервью российского военного с позывным Маркел, который в одиночку уничтожил модернизированный украинский танк Т-64 под Авдеевкой, публикует Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что раненый российский боец получил по рации информацию о приближении к его позиции украинского танка. Тогда он вылез из укрытия и ударил по машине из гранатомёта. За этот отважный поступок его наградили «Орденом мужества».
Военнослужащий рассказал, что за день до произошедшего он вместе с другими штурмовиками отбил три украинских боевые машины пехоты (БМП). После этого они установили минные заграждения, готовясь к новым попыткам прорыва украинской техники.
Маркел рассказал каналу, что ему сообщил о приближении танка оператор дрона. Тогда машина находилась уже на удалённости в 50 метров. Военный дождался, когда танк подъедет ближе и выстрелил в него из гранатомёта, после чего техника наехала на минные заграждения.
По словам военного, экипаж вместе с пехотой предпринял попытку побега, однако у них «немножко не получилось», заключил Маркел.
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Военнослужащий рассказал, что за день до произошедшего он вместе с другими штурмовиками отбил три украинских боевые машины пехоты (БМП). После этого они установили минные заграждения, готовясь к новым попыткам прорыва украинской техники.
Маркел рассказал каналу, что ему сообщил о приближении танка оператор дрона. Тогда машина находилась уже на удалённости в 50 метров. Военный дождался, когда танк подъедет ближе и выстрелил в него из гранатомёта, после чего техника наехала на минные заграждения.
По словам военного, экипаж вместе с пехотой предпринял попытку побега, однако у них «немножко не получилось», заключил Маркел.
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Анастасия Чинкова