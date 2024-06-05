Боец ВС РФ Маркел, в одиночку уничтоживший танк ВСУ, рассказал о своём подвиге – видео

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.

«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник.

Он уточнил, что конфликт произошёл между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов.На место прибыло несколько бригад скорой помощи. Четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.