Многодетный боец СВО погиб в отпуске

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В Свердловской области в результате ДТП погиб мобилизованный на СВО Роман Коломиец, приезжавший домой с фронта. Об этом пишет издание «E1».
Сообщается, что у него остались трое детей. Брат военного рассказал, что Роман приехал с фронта в очередной отпуск. Он побыл с семьей, попрощался с ними, а после уехал на мотоцикле к другу. От него он собирался вернуться в часть. В районе деревни Богатеновкова под Каменском-Уральским мужчина столкнулся с автомобилем. Официально обстоятельства ДТП не озвучены. По словам семьи, Роман был аккуратным водителем.
Ранее российский военный, который участвует в СВО, назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Он пояснил, что у штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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