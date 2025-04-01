Боец ВС РФ исполнил просьбу матери убитого бойца ВСУ

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Боец РФ нашел в снаряжении ликвидированного в Курской области боевика ВСУ письмо от матери с просьбой, которую российский десантник решил выполнить, пишет Telegram-канал Z-PolitWera.
Украинец Сергей Будко отправился в ВСУ из Полтавской области добровольцем. Его ликвидировали в Курской области. В вещах убитого российские бойцы обнаружили письмо от пожилой матери, которая просила сообщить о судьбе сына в случае его гибели. В записке был номер телефона.
Тогда российский десантник принял решение выполнить просьбу женщины и позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила знакомая матери убитого украинца. Она пообещала передать информацию родственникам погибшего и поблагодарила за предоставленные сведения.
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Тогда российский десантник принял решение выполнить просьбу женщины и позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила знакомая матери убитого украинца. Она пообещала передать информацию родственникам погибшего и поблагодарила за предоставленные сведения.
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Элина Позднякова