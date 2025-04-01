Российский военный со сломанными руками спасся от роя беспилотников ВСУ

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Российский военный Денис из Татарстана, получив тяжелое ранение, смог отбиться от атаковавших его дронов ВСУ. Об этом сообщает RT.
Ему перебило руки, ногу и задело голову, однако, несмотря на это, он смог отползти в окоп. Около двух дней боец ВС РФ пролежал под обстрелами, истекая кровью и не имея возможности перевязать раны.
По рации Денис сообщил командиру, что умирает. В ответ он получил приказ держаться. По словам российского военного, когда сил практически не оставалось, он увидел перед собой Бога. Денис пришел в себя, когда его выносили с поля боя. В госпитале солдат обнаружил в военном билете икону, хотя никогда ее с собой не носил. После этого он принял православие.
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«Меня пытались добить, почти сутки мне покоя не давали. Я себе не мог ни жгут наложить, ни перебинтовать. Я просто лежал и чувствовал, как по мне течет кровь», — приводит слова бойца RT.
По рации Денис сообщил командиру, что умирает. В ответ он получил приказ держаться. По словам российского военного, когда сил практически не оставалось, он увидел перед собой Бога. Денис пришел в себя, когда его выносили с поля боя. В госпитале солдат обнаружил в военном билете икону, хотя никогда ее с собой не носил. После этого он принял православие.
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Екатерина Коршунова