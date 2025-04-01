Бойцы ВСУ заявили, что в плену им нравится больше, чем в армии

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Пять украинских военных, которые были захвачены бойцами ВС РФ в селе Запорожье в ДНР, рассказали, что находиться в плену им нравится больше, чем служить в своей армии.
Как пишет «АиФ», на опубликованном Минобороны РФ видео солдаты ВСУ также сообщили, что насильно были мобилизованы и отправлены служить в 153-ю бригаду. По словам военнослужащих, в селе Запорожье им было приказано сидеть и наблюдать.
Ранее украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса обнародовало Минобороны РФ.
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Ранее украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса обнародовало Минобороны РФ.
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Анастасия Чубина