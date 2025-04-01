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Бойцы ВСУ заявили, что в плену им нравится больше, чем в армии

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пять украинских военных, которые были захвачены бойцами ВС РФ в селе Запорожье в ДНР, рассказали, что находиться в плену им нравится больше, чем служить в своей армии.
Как пишет «АиФ», на опубликованном Минобороны РФ видео солдаты ВСУ также сообщили, что насильно были мобилизованы и отправлены служить в 153-ю бригаду. По словам военнослужащих, в селе Запорожье им было приказано сидеть и наблюдать.

Ранее украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса обнародовало Минобороны РФ.

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Российский военный со сломанными руками спасся от роя беспилотников ВСУ
RT: Российский боец со сломанными руками спасся от роя дронов ВСУ
01 апреля 2025, 08:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Российский военный Денис из Татарстана, получив тяжелое ранение, смог отбиться от атаковавших его дронов ВСУ. Об этом сообщает RT.
Ему перебило руки, ногу и задело голову, однако, несмотря на это, он смог отползти в окоп. Около двух дней боец ВС РФ пролежал под обстрелами, истекая кровью и не имея возможности перевязать раны.

«Меня пытались добить, почти сутки мне покоя не давали. Я себе не мог ни жгут наложить, ни перебинтовать. Я просто лежал и чувствовал, как по мне течет кровь», — приводит слова бойца RT.

По рации Денис сообщил командиру, что умирает. В ответ он получил приказ держаться. По словам российского военного, когда сил практически не оставалось, он увидел перед собой Бога. Денис пришел в себя, когда его выносили с поля боя. В госпитале солдат обнаружил в военном билете икону, хотя никогда ее с собой не носил. После этого он принял православие.

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#спецоперация
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Каллас призвала Москву проявить добрую волю в конфликте на Украине
01 апреля 2025, 07:24

Фото: iStock/3dmitry

Россия должна проявить добрую волю для прекращения огня на Украине. Так считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ее слова приводит телеканал N-tv.
«США проводят челночную дипломатию. Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю», — заявила Каллас.

Она также призвала Вашингтон оказать большее давление на Россию для прекращения конфликта на Украине.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. На сегодняшний день он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

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Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ относительно ситуации на Украине
Трамп: США ожидают от России согласия на сделку по урегулированию на Украине
01 апреля 2025, 02:08

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения по Украине при участии России, выразив уверенность в готовности российского руководства к конструктивному диалогу. Об этом президент США сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. Он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. (...) Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина) нефть», — уточнил Трамп.
Однако он не исключил необходимости ввести дополнительные пошлины на российскую нефть в случае срыва переговоров. По его словам, такие меры могут стать инструментом давления для обеспечения выполнения условий потенциальной сделки.

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Рогов: бойцы ВС РФ подняли флаг России в Разливе
31 марта 2025, 22:57

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор в Разливе, что у административной границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины подняли бойцы ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя общественной палаты России Владимира Рогова.
«Наши войска подняли российский триколор в Разливе у границы Днепропетровской области. Зачистка этого населенного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины фактически завершена», — прокомментировал собеседник журналистам.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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Названы страны ЕС, готовые продолжать вводить санкции против РФ
Великобритания, Германия и другие страны ЕС готовы к новым санкциям против РФ
31 марта 2025, 22:16

Фото: istockphoto/designer491

Шесть стран Евросоюза (ЕС) готовы ввести новые антироссийские санкции, сказано в совместном заявлении глав МИД государств и главы европейской дипломатии Каи Каллас. В частности, названы Франция, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания.
«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб», — сказано в документе.
Страны ЕС продолжают настаивать на ограничительных мерах в отношении российской стороны, пока Москва и Вашингтон занимаются урегулированием конфликта. Российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии 24 марта.

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