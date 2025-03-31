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Украинские военные устроили настоящий террор в Судже Курской области: убивали мирных жителей, грабили дома и не позволяли родным похоронить погибших. Запах смерти до сих пор витает в освобожденном городе. Финский военный журналист Кости Хейсканен снова побывал там вместе с бойцами «Ахмата» и рассказал aif.ru о том, что увидел своими глазами. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Суджа во время оккупации
ВСУ разгромили город: дома разрушены, квартиры разграблены, вещи выброшены и вывезены. По словам Хейсканена, украинские военные не только мародерствовали, но и выставляли украденное имущество на продажу.
«Мародеры выносили все, грабили по-страшному. Все квартиры перевернуты, в домах видны обыски: все вещи вывалены, в том числе в детских комнатах. Сейчас в украинских пабликах распродают имущество убитых и ограбленных людей приграничных территорий Курской области», — отметил журналист.
На украинских сайтах объявлений можно найти личные вещи жителей Суджи: от чехлов для телефонов до алкоголя. Кроме того, иностранные наемники, по словам Хейсканена, отбирали гаджеты у мирных жителей и прибивали их к стенам.
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Жертвы среди мирных жителей
Точное число погибших в Судже до сих пор не установлено. Боец «Ахмата» с позывным Имам сообщил журналисту, что в городе могут оставаться около 100 тел, которые пока невозможно эвакуировать из-за продолжающихся обстрелов.
«В Судже примерно до 100 убитых жителей находятся еще. В один день военный с позывным Имам нашел более 20 трупов мирных жителей города», — рассказал Хейсканен.
По его словам, в домах стоит трупный запах, а в подвалах могут оставаться тела погибших. Процесс эвакуации идет медленно: украинские войска продолжают обстреливать город, активно применяют дроны и артиллерию. О зверствах оккупантов свидетельствуют и местные жители. Российский дипломат Родион Мирошник привел рассказ одной из женщин:
«Сколько было случаев... Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница” не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался. Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — поделилась женщина.
Украинские военные не позволяли местным хоронить погибших, оставляя тела лежать на улицах.
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Текущая ситуация в Судже
Журналист впервые посетил Суджу вскоре после ее освобождения. Теперь, спустя две недели, он отмечает, что разрушений стало больше — ВСУ продолжают наносить удары по городу.
«Дома, которые были целыми, когда российские войска вошли в Суджу, теперь разрушены. Украинцы без конца бьют по Судже, по домам. ВСУ будут биться за город, будут мстить», — сказал Хейсканен.
По его словам, над городом постоянно летают дроны, сбрасывающие боеприпасы, а также идет артиллерийский обстрел. Несмотря на опасность, не все местные жители готовы покинуть Суджу. Некоторые остаются из-за домашних животных, за которыми некому ухаживать.
«Разговаривали с местными, некоторые не хотят эвакуироваться. Там у них куры, свиньи, там всё», — поделился журналист.По данным МЧС России, на данный момент из Суджи эвакуированы 676 человек.
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