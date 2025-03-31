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Трупный запах в домах и тела погибших: финский военный корреспондент Хейсканен рассказал об обстановке в Судже

Фото: istockphoto / Evgeny555

Фото: istockphoto / Evgeny555

Украинские военные устроили настоящий террор в Судже Курской области: убивали мирных жителей, грабили дома и не позволяли родным похоронить погибших. Запах смерти до сих пор витает в освобожденном городе. Финский военный журналист Кости Хейсканен снова побывал там вместе с бойцами «Ахмата» и рассказал aif.ru о том, что увидел своими глазами. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Суджа во время оккупации


ВСУ разгромили город: дома разрушены, квартиры разграблены, вещи выброшены и вывезены. По словам Хейсканена, украинские военные не только мародерствовали, но и выставляли украденное имущество на продажу.

«Мародеры выносили все, грабили по-страшному. Все квартиры перевернуты, в домах видны обыски: все вещи вывалены, в том числе в детских комнатах. Сейчас в украинских пабликах распродают имущество убитых и ограбленных людей приграничных территорий Курской области», — отметил журналист.

На украинских сайтах объявлений можно найти личные вещи жителей Суджи: от чехлов для телефонов до алкоголя. Кроме того, иностранные наемники, по словам Хейсканена, отбирали гаджеты у мирных жителей и прибивали их к стенам.

Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен
Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен

Жертвы среди мирных жителей


Точное число погибших в Судже до сих пор не установлено. Боец «Ахмата» с позывным Имам сообщил журналисту, что в городе могут оставаться около 100 тел, которые пока невозможно эвакуировать из-за продолжающихся обстрелов.

«В Судже примерно до 100 убитых жителей находятся еще. В один день военный с позывным Имам нашел более 20 трупов мирных жителей города», — рассказал Хейсканен.

По его словам, в домах стоит трупный запах, а в подвалах могут оставаться тела погибших. Процесс эвакуации идет медленно: украинские войска продолжают обстреливать город, активно применяют дроны и артиллерию. О зверствах оккупантов свидетельствуют и местные жители. Российский дипломат Родион Мирошник привел рассказ одной из женщин:

«Сколько было случаев... Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница” не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался. Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — поделилась женщина.

Украинские военные не позволяли местным хоронить погибших, оставляя тела лежать на улицах.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Текущая ситуация в Судже


Журналист впервые посетил Суджу вскоре после ее освобождения. Теперь, спустя две недели, он отмечает, что разрушений стало больше — ВСУ продолжают наносить удары по городу.

«Дома, которые были целыми, когда российские войска вошли в Суджу, теперь разрушены. Украинцы без конца бьют по Судже, по домам. ВСУ будут биться за город, будут мстить», — сказал Хейсканен.

По его словам, над городом постоянно летают дроны, сбрасывающие боеприпасы, а также идет артиллерийский обстрел. Несмотря на опасность, не все местные жители готовы покинуть Суджу. Некоторые остаются из-за домашних животных, за которыми некому ухаживать.

«Разговаривали с местными, некоторые не хотят эвакуироваться. Там у них куры, свиньи, там всё», — поделился журналист.
По данным МЧС России, на данный момент из Суджи эвакуированы 676 человек.

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#дроны
На Апачева составили протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже
31 марта 2025, 16:47

Аким Апачев (Фото: Instagram*/akim_apache)

На рэпера Акима Апачева (Гасанова) составили административный протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже. Информация размещена в Telegram-канале регионального главка МВД по Курской области. Полицейские пояснили, что исполнитель снимал свои действия на видео, а потом выложил в интернет.
«Сотрудники УМВД (...) ознакомились с записью, установили личность мужчины и его местонахождение», — сказано в сообщении.
О скандальной поездке Апачева в Суджу стало известно 23 марта. Местным жителям не понравились граффити рэпера в курском регионе. В соцсетях между ними и исполнителем завязалась перепалка, в ходе которой Апачев стал хамить, но позднее принес извинения.

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*Запрещен в РФ
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В Кремле высказались о попытках Британии и США нанести поражение России
Песков: есть подтверждения, что США и Британия хотели нанести поражение РФ
31 марта 2025, 16:12

Фото: istockphoto/yulenochekk

Есть многочисленные подтверждения тому, что Великобритания и США хотели нанести поражение России в первые годы украинского конфликта. Об этом заявил журналистам РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — прокомментировал Песков.
Таким образом он высказался о материале издания The New York Times о роли США в координации боевиков ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Коллективный Запад стал помогать Украине после 24 февраля 2022 года. Западные СМИ назвали спецоперацию России «вторжением» и «агрессией». Сегодня Вашингтон и Москва работают над урегулированием кризиса, пока Киев и Европа продолжают требовать санкций в отношении РФ.

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#дмитрий песков
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Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен
Пленный: командование ВСУ учило мобилизованных правильно сдаваться в плен
31 марта 2025, 13:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
Так, пленный военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ рассказал, что мобилизованных в ВСУ на коротких занятиях учили, как правильно сдаваться в плен.

«Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал Симончук.

Он также отметил, что командование советовало не вести себя агрессивно и особо не активничать.

Кроме того, военнопленный добавил, что командование украинской армии скрывает истинное число погибших и записывает их как пропавших без вести. Подобная практика используется в том числе в подразделениях, размещенных в селе Никольское Сумской области и окрестностях.

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«Нельзя отказаться»: Шарий раскрыл, когда на Украине назначат выборы
Шарий: выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Рады
31 марта 2025, 11:57

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Выборы на Украине назначат в мае, власть будет у спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а Владимир Зеленский может быть кандидатом на голосовании. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться», — сказано в публикации.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его полномочий. Глава киевского режима отказался проводить выборы, на что позже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав Зеленского в соцсетях «диктатором без выборов». Президент России Владимир Путин говорил об узурпации власти на Украине, ссылаясь на ее конституцию.

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#украина
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«Коллективное давление на Путина»: О чем договорились Трамп и Стармер
Стармер и Трамп договорились о коллективном давлении на Владимира Путина
31 марта 2025, 11:52

Фото: iStock/mrrobotonur07

Британия опубликовала на сайте правительства утверждение о том, что премьер королевства Кир Стармер и американский лидер Дональд Трамп якобы договорились о совместном давлении на президента РФ Владимира Путина.
«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — гласит документ.

Также отмечается, что Стармер проинформировал Трампа о вопросах, которые обсуждались на саммите по Украине, прошедшем в Париже.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Киеву, призвана создавать видимость деятельности. По его словам, Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.

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