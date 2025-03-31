Украинские военные устроили настоящий террор в Судже Курской области: убивали мирных жителей, грабили дома и не позволяли родным похоронить погибших. Запах смерти до сих пор витает в освобожденном городе. Финский военный журналист Кости Хейсканен снова побывал там вместе с бойцами «Ахмата» и рассказал aif.ru о том, что увидел своими глазами. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».