В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ

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Ситуация на поле боя важна для Киева из-за нехватки техники и личного состава, а также из-за плохой оснащенности Украинской армии, заявил Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью газете Die Welt.
«Повсюду наблюдается нехватка техники и персонала. В Донбассе Украина теряет территории в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели. Мы видим там поредевшие, истощенные и плохо оснащенные войска. Можно предположить, что такое развитие будет продолжаться», –сказал Масала.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Мариана Безуглая заявила, что перестановки в командовании ВСУ, проведенные Владимиром Зеленским, только увеличивает риск потери территории Киевом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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