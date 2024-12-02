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В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ

Профессор Масала заявил о критической ситуации в ВСУ из-за плохого оснащения
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Ситуация на поле боя важна для Киева из-за нехватки техники и личного состава, а также из-за плохой оснащенности Украинской армии, заявил Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью газете Die Welt.
«Повсюду наблюдается нехватка техники и персонала. В Донбассе Украина теряет территории в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели. Мы видим там поредевшие, истощенные и плохо оснащенные войска. Можно предположить, что такое развитие будет продолжаться», –сказал Масала.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Мариана Безуглая заявила, что перестановки в командовании ВСУ, проведенные Владимиром Зеленским, только увеличивает риск потери территории Киевом.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС РФ поразили технику ВСУ в Черниговской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удары по технику ВСЕ в Черниговской области
02 декабря 2024, 05:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские войска атаковали скопление техники Украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое», – рассказал Лебедев.

Подробности поражения техники ВСУ координатор подполья не предоставил.

Ранее Лебедев сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области были атакованы две казармы украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские войска нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Винницкой области
02 декабря 2024, 02:40

Фото: iStock/zim286

Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российская авиация нанесла удар по району расположения украинской армии в Винницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в Винницкой области Украины. Он также сообщил, что российские войска атаковали группу украинской военной техники в районе Чернигова.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотников. Инцидент произошел в центральном районе города 1 декабря. Украинская армия сбросила взрывчатку с беспилотника.

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Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
02 декабря 2024, 02:01

Фото: iStock/ vadimrysev

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Сумская область: прилет небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли», – сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль второй плацдарм вблизи Купянска в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», к северу от Купянска, недалеко от села Максютовка, штурмовики переправились через реку Оскол на лодке и закрепились на западном берегу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные взяли под контроль новый плацдарм под Купянском
01 декабря 2024, 23:13

Фото: iStock/zim286

Российские военные взяли под контроль второй плацдарм в Харьковской области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что к северу от Купянска у села Максютовка штурмовики пересекли на лодках реку Оскол и укрепили позиции на ее западном берегу.

Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над населенными пунктами Петровка и Ильина в ДНР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Пушилин описал текущую ситуацию в Дзержинске в ДНР
Пушилин: продолжаются бои в Дзержинске в ДНР, боевики ВСУ перебрасывают резервы
01 декабря 2024, 21:06

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бои в Дзержинске (Торецке) продолжаются, боевики ВСУ перебрасывают резервы, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что противник активно пользуется беспилотниками.
«И, конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — добавил Пушилин.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.

Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

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На Украине оценили возможность Трампа остановить конфликт
Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп не остановит конфликт на Украине
01 декабря 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не остановит украинский конфликт, уверен отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом Politeka.
«Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — прокомментировал собеседник.
Эксперт сомневается, что в данной ситуации возможно привлечь миротворческие войска. По его мнению, сейчас идет высокоинтенсивная стадия конфликта, затем будут средняя и низкая, где может произойти все, что угодно, считает Стариков.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Политик обещал перед выборами завершить украинский конфликт «за сутки».

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В России оценили заявление ЕС об отправке войск на Украину
Журова: войска ЕС — это в первую очередь войска альянса НАТО
01 декабря 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Войска Евросоюза (ЕС) являются в первую очередь войсками альянса НАТО, и это нужно понимать, заявила «Ленте.ру» зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Таким образом собеседница отреагировала на заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас о возможной отправке европейских войск в зону украинского конфликта.
«Если это миротворческая акция, чтобы следить за двумя сторонами, не только за нашей, а не подготовка к какому-то новому удару по нам, то надо железобетонно прописать, чтобы никаких потом не было прыжков в сторону. А то они могут бдительность усыпить и готовиться к нападению. Но надо понимать, что это в первую очередь войска НАТО», — пояснила парламентарий.
На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами, включая финансовую и военную поддержку.

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#нато
#война
#сво
#конфликт
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«Идут проторенной дорожкой»: Захарова об аналоге «Гитлерюгенда» на Украине
Захарова заявила об аналоге «Гитлерюгенда» на Украине
01 декабря 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Diy13

Сегодняшнее руководство Украины и его спонсоры «норовят переплюнуть своих кумиров из Третьего рейха с «Гитлерюгендом» и для этого «идут проторенной дорожкой», написала в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.
Она упомянула закон, принятый Верховной радой в декабре 2019 года, «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения».

Захарова подчеркнула, данный документ стал основой для того, чтобы под крылом киевского режима появилось объединение, подобное «Гитлерюгенду», где молодое поколение идеологически обрабатывают.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что через такое объединение прошли почти все известные нацисты.

Также Захарова отметила высказывание американской конгрессвумен Индианы Спартц, уроженки Украины, о том, что «вклад в войну должны вносить все — от ребенка до пожилого человека». Конгрессвумен выступила с призывом к Владимиру Зеленскому, чтобы он мобилизовал каждого украинца, а также обвинила его в плохой подготовке к боевым действиям.

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США призвали Украину самой решить вопрос с уступками территорий ради мира с РФ
Салливан: Украина должна сама решить вопрос об уступках для достижения мира с РФ
01 декабря 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Kagenmi

Киевскому режиму необходимо самоопределиться в отношении уступок территорий, чтобы достичь мира с Москвой, заявил CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами», — прокомментировал советник.
Он добавил, что Владимир Зеленский сам говорил о необходимости закончить боевые действия путем мирного диалога. Салливан уверен, что американские власти обсуждают с украинскими коллегами, какой формат будущих переговоров возможен.

Советник резюмировал, что Украиной управляет Зеленский, а значит, территориальные и прочие вопросы решать ему.

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#россия
#украина
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