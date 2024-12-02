Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)
Запад остановится первым при нагнетании эскалации, так как у него нет страстного желания победить, которое есть у РФ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории. Главред привела в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и лекарственные средства.
По ее словам, часть аудитории считает, что Москве пора бы «перестать быть такой добренькой». Симоньян заключила, что «сила России, в первую очередь, в благородстве».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По ее словам, часть аудитории считает, что Москве пора бы «перестать быть такой добренькой». Симоньян заключила, что «сила России, в первую очередь, в благородстве».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова