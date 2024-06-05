ВС РФ уничтожили грузовик с западными ракетами для ВСУ под Николаевым

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В Николаевской области уничтожили грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что в первых числах текущего месяца после попадания по грузовику около села Красное Поле под Николаевым был зафиксирован большой взрыв. Он возник в результате детонации шести длинных ракет, которые перевозились в этой машине.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск обстрелять территорию Курской области в помощью беспилотника самолётного типа. Он был оперативно ликвидирован в небе над регионом.
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Анастасия Чинкова