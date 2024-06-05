ПВО сбила беспилотник над Курской областью

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Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 17:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территорию России с помощью беспилотника.
В результате ПВО удалось ликвидировать угрозу над Курской областью.
Ранее издание Forbes, ссылаясь на украинских аналитиков, писало, что российские планирующие авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 – это «чудо-оружие», которому ВСУ не могут противостоять. А по словам военного ВСУ Ивана Секача, это оружие может уничтожить любые позиции украинских националистов.
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В результате ПВО удалось ликвидировать угрозу над Курской областью.
Ранее издание Forbes, ссылаясь на украинских аналитиков, писало, что российские планирующие авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 – это «чудо-оружие», которому ВСУ не могут противостоять. А по словам военного ВСУ Ивана Секача, это оружие может уничтожить любые позиции украинских националистов.
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Анастасия Чинкова