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ПВО сбила беспилотник над Курской областью

05 июня 2024, 18:11
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 17:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территорию России с помощью беспилотника.

В результате ПВО удалось ликвидировать угрозу над Курской областью.



Ранее издание Forbes, ссылаясь на украинских аналитиков, писало, что российские планирующие авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 – это «чудо-оружие», которому ВСУ не могут противостоять. А по словам военного ВСУ Ивана Секача, это оружие может уничтожить любые позиции украинских националистов.

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#беспилотник
#курская область
#пво
ВС РФ уничтожили грузовик с западными ракетами для ВСУ под Николаевым
05 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/SerrNovik

В Николаевской области уничтожили грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что в первых числах текущего месяца после попадания по грузовику около села Красное Поле под Николаевым был зафиксирован большой взрыв. Он возник в результате детонации шести длинных ракет, которые перевозились в этой машине.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск обстрелять территорию Курской области в помощью беспилотника самолётного типа. Он был оперативно ликвидирован в небе над регионом.

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#взрыв
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Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой
05 июня 2024, 18:26

Фото: istockphoto/SergeyToronto

Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Страна».
«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты», – говорится в публикации.

Есть информация, что взрыв слышали и в самой Одессе. Перед этим сообщалось о взрыве под Харьковом. В каком районе все произошло не уточняется. Информации о поврежденных объектах нет.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Украинские националисты обстреливают приграничные регионы РФ, а также пускают беспилотники.

Накануне сообщалось о взрыве в населенном пункте Конотоп Сумской области Украины, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали сотрудники администрации и обычные граждане.

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#новости
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«Позор! Позор! Позор!» : женщины штурмуют военкомат под Житомиром
Жители Барановки под Житомиром штурмуют военкомат
05 июня 2024, 17:38

Фото: istockphoto/nndanko

Территориальный центр комплектования (ТЦК) штурмуют жители Барановки под Житомиром. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что такую реакцию местных вызвало сообщение о гибели 32-летнего мобилизованного, которого избили сотрудники ТЦК. Разъяренная толпа женщин рвется в здание и требует наказать виновных.

«Позор! Позор! Позор!» – скандируют они.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах и везут в военкоматы, призывников могут объявить уклонистами, даже без официального получения ими повестки. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну всеми доступными способами: переодеваются в женщин, надевают специальные маски, чтобы выглядеть старше, а некоторые мужчины вступают в противоборство с пограничниками.

Есть даже специальное приложение, отслеживающее передвижение сотрудников военкоматов под видом прогноза погоды. Гражданам призывного возраста запрещено покидать страну.

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Сырский пожаловался на сложную ситуация для ВСУ в зоне спецоперации
Главком ВСУ Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте из-за интенсивности боёв
05 июня 2024, 17:26

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.
Сырский сообщил, что армия России ведёт активные боевые действия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. При этом российские военные продолжают штурмовать Волчанск и ведут бои на подступах к Временному Яру. Также, по его словам, ВС РФ наступают и на других направлениях.

«В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что его главной задачей является обеспечение украинских войск достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.

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Украинские пограничники минируют границу с Румынией из-за сбегающих мужчин
05 июня 2024, 16:50

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники начали минировать границу с Румынией, чтобы помешать уклонистам от службы в ВСУ нелегально покинуть страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что мины заложили вдоль побережья реки Тисы, и сейчас там уже находят там тела первых попытавшихся сбежать из страны.

По данным на 2 июня, около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.


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#тела
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Сотни F-15 полетят в сторону России: в США сделали громкое заявление о ВС РФ
Макгрегор: Россия в случае атаки уничтожит все аэродромы США ядерными снарядами
05 июня 2024, 16:49

Фото: iStock/phaisarn2517

Россия сможет уничтожить авиабазы НАТО, с которых взлетят истребители с ядерным оружием. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
Эксперт напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала об ответных действиях на атаку своих территорий. Если страны НАТО, помогая Украине, запустят в сторону России мощнейшие бомбардировщики F-15, способные нести ядерное оружие, незамедлительно последует удар по всем натовским аэродромам.

Макгрегор также предположил, что Россия в случае агрессии США будет вынуждена разнести авиабазы ВВС США в Евросоюзе ядерным оружием.

В заключение Макгрегор добавил, что США в настоящее время не готовы вступить в войну с Россией. Такой расклад событий, по его словам, станет катастрофой для Вашингтона.

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Пожилой лётчик из Калужской области хотел примкнуть к ВСУ
Сотрудники ФСБ помешали лётчику из Калужской области перейти на сторону ВСУ
05 июня 2024, 16:16

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ по Калужской области помешало бывшему пилоту из Калужской области отправиться воевать за ВСУ. Об этом сообщает издание «Калужские новости».
Согласно сообщению, в августе прошлого года мужчина связался с украинскими представителями и сообщил о своём намерении перейти на сторону ВСУ в качестве военного лётчика. Кроме того, с ним оказался ещё один человек.

Тогда спецслужбы Украины дали им задание выяснить координаты военных объектов в Московской и Калужской областях и передать их. Однако мужчины не успели сделать этого и были задержаны сотрудниками ФСБ.

Обоим мужчинам было объявлено официальное предостережение.

«После разъяснений сотрудников ФСБ я полностью раскаиваюсь в содеянном», — заявил экс-лётчик.

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InfoBRICS: российские ракеты уничтожат иностранных инструкторов на Украине
05 июня 2024, 15:42

Фото: istockphoto/bpawesome

В случае отправки западных инструкторов на Украину, они будут быстро уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для издания InfoBRICS он отмечает, что французский президент опасается нарваться на прямой ответ России. Именно поэтому он называет военнослужащих, которых хочет отправить на Украину, «военными советниками» и «инструкторами». Макрон также указывает, что размещены они будут в западной части страны, вдали от линии фронта, где «будут в безопасности».

«Никто, очевидно, не уведомил французского лидера, что российские гиперзвуковые ракеты могут этому противоречить», — пишет Боснич.

Военный эксперт отметил, что российские спецслужбы весьма эффективны в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине. Учитывая скорость полёта сверхзвуковой ракеты, у «инструкторов» будет всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их ликвидируют, заключил аналитик.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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На Украине требуют взятки с заключённых, желающих мобилизоваться
05 июня 2024, 15:21

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Администрация украинских колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на фронт по новому закону. Об этом правозащитник и руководитель ОО «Защита заключенных Украины» Олег Цвилый рассказал в беседе со «Страной.ua».
Он подчеркнул, что администрация лично рассматривает заявление осуждённого на мобилизацию в украинские войска, которое после этого передаётся соответствующей комиссии. Если администрация откажется принимать заявление у заключённого, значит у него больше нет инструментов для мобилизации.

Также правозащитники стали регулярно отмечать случаи требования администрацией денег с заключённых, чтобы их заявление было принято.

Если же у заключённого нет средств, ему предлагают заплатить с первой зарплаты в качестве военного.

Кроме того, нередки случаи, когда для получения разрешения на мобилизацию администрация требовала доносить на сокамерников.

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#взятка
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