Боец ВС РФ Монгол попал в ловушку и победил семерых боевиков ВСУ

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Семерых боевиков ВСУ победил в бою российский боец с позывным Монгол, пишет ТАСС, ссылаясь на военнослужащего ВС РФ. Сражение произошло в районе Клещеевки в Донбассе в июне прошлого года.
«В Тобола выстрелили. Я понял, что попался на уловку противника. Сначала хотел сразу же выбежать из блиндажа и дать бой, но понял, что враг может поджидать у входа. И я не знал, сколько солдат ВСУ может еще находиться поблизости», — пояснил собеседник.
ВСУ стали окружать укрытие Монгола, стреляя внутрь, мужчину ранили в ногу. По его словам, ко входу в блиндаж подошли четверо. После двух длинных очередей Монгола трое пали. Затем боевики метнули гранату. Монгол был оглушен, но осколки его не задели.
После российский воин вышел из блиндажа с автоматом и гранатой. Услышав голоса противника, он метнул гранату в их сторону, после чего стало тихо. Военный добрался до сослуживцев, эвакуировавших его.
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