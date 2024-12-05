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Если вся британская армия окажется в зоне конфликта на Украине, она продержится лишь две недели, а то и меньше. Об этом в соцсетях написал военный аналитик США Уилл Шрайвер.
«Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели», — посчитал эксперт.Ранее боевики ВСУ рассказывали о том, что в их офицерском составе творится неразбериха. В частности, речь идет о том, что офицерами командует младший сержантский состав.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов