Украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ

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Пленный офицер ВСУ Владимир Кит заявил, что на поле боя им командовал младший сержант. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что его насильно мобилизовали летом прошлого года в городе Львове и отправили на Ровенский полигон. После чего Киту пообещали, что не пошлют его на передовую, если он пройдет двухмесячные офицерские курсы. В результате украинский солдат согласился и формально стал командиром взвода.
По его словам, в реальности его взводом руководил военный в звании младшего сержанта, так как у него было больше опыта. Кит заключил, что основная его задача состояла в фиксации и подаче документов об ударах российских войск по позициям его взвода.
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