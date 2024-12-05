«Пусть опять ждут»: В ГД заявили о скором ответе «Орешника» за атаку ВСУ на полигон Капустин Яр

Фото: iStock/bpawesome
Попытка атаки полигона Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник» по заводу в Днепропетровске, со стороны ВСУ была ожидаемой. Скоро будет ответ. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Лента.ру».
«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что это было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает Верховный главнокомандующий», — заявил Колесник.
При этом он отметил, что ждать ответного удара со стороны РФ долго не придется.
Депутат считает, что таким образом ВСУ попытались продемонстрировать свою силу.
Напомним, 5 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником полигон Капустин Яр в Астраханской области, именно оттуда была выпущена новейшая российская ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Читайте также:
Раскрыта тайна происхождения названия «Орешник»
Киев мог запросить у союзников системы ПРО для защиты от «Орешника»
Стало известно, почему первый удар «Орешника» пришелся по «Южмашу»
Элина Позднякова